Εμβόλιο Johnson & Johnson: Σύσταση να «παγώσει» η χορήγηση στις ΗΠΑ, λόγω περιστατικών θρομβώσεων

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αναμένεται να ζητήσουν τη διακοπή της χορήγησης του εμβολίου της Johnson & Johnson στις ΗΠΑ λόγω περιστατικών θρομβώσεων σε έξι γυναίκες.

Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας, μετά από έξι περιστατικά θρομβώσεων, που εμφανίστηκαν περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, ζητούν την άμεση παύση του.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021