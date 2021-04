Απίστευτο κι όμως αγγλικό... «Αναποδογύρισαν» τανκ 62 τόνων! (pics)

Εξηγήσεις για ένα ατύχημα που συνέβη την περασμένη Πέμπτη σε εικονικό πεδίο μάχης στο οροπέδιο Salisbury Plain στη νότια Αγγλία, θα πρέπει να δώσουν ο διοικητής και ο οδηγός ενός τανκ τύπου Challenger 2, το οποίο ζυγίζει περίπου 62 τόνους, αφού, το τεθωρακισμένο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη από άγνωστη αιτία, ανετράπη και αναποδογύρισε.

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πυροσβεστικός σταθμός του Άμεσμπερι, διακρίνονται πετσέτες γεμάτες αίμα κάτω από το αναποδογυρισμένο τανκ.

Σύμφωνα πάντως με την Ταξιαρχία κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ όπως σημειώνει ο πυροσβεστικός σταθμός το κόκκινο χρώμα που διακρίνεται στις πετσέτες δεν ήταν αίμα.

Επιπλέον στο σημείο όπου αναποδογύρισε το τανκ χύθηκε και σκόρπισε βενζίνη, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε θα αφαιρεθεί το τανκ από το σημείο.

Τα μέλη του πυροσβεστικού σταθμού του Άμεσμπερι, έφτασαν στο σημείο μετά από πληροφορίες ότι ένα τανκ ανετράπη και υπήρχε έκκριση καυσίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, «πυροσβέστες από το Άμεσμπερι κλήθηκαν στο Μπιούλφορντ για να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν με τη διαρροή καυσίμων από ένα στρατιωτικό όχημα. Μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε δεν χρειάστηκε κάποια ενέργεια από εμάς».

