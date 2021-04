Αξιωματούχος EMA: «Ενδείξεις σύνδεσης του εμβολίου της AstraZeneca με τις θρομβώσεις»

Aξιωματούχος του Οργανισμού Φαρμάκων της ΕΕ (EMA) αναφέρει ότι «υπάρχει σχέση μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και των θρόμβων αίματος αλλά δεν είναι σαφές πως προκαλείται», σύμφωνα με όσα μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

#BREAKING European Medicines Agency (EMA) top official says there is link between AstraZeneca Covid vaccine and blood clots, but cause not clear pic.twitter.com/Fb1qftFzS7

— AFP News Agency (@AFP) April 6, 2021