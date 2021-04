Τερμάτισε το μηχάνημα του αλκοτέστ: Ήταν τόσο πιωμένος που κατέγραψε... ρεκόρ (pics)

Ένας άντρας από τη Βόρειο Ιρλανδία κατάφερε να καταγράψει ένα από τα υψηλότερα ρεκόρ κατάποσης αλκοόλ στην ιστορία των μετρήσεων στη Μ. Βρετανία, καθώς το μηχάνημα μέτρησης το οποίο έχει όριο 220 δεν ήταν δυνατόν να καταγράψει το αλκοόλ που είχε πιει αυτός ο άντρας. Όταν τον πήγαν στο τμήμα και έγινε ξανά μέτρηση, κατέγραψε ένδειξη 180. Φανταστείτε πόσο ήταν η πρώτη μέτρηση...

Τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής, η Αστυνομία εντόπισε ένα αυτοκίνητο που κινούνταν σαν... φίδι. Τον σταμάτησαν φυσικά και προχώρησαν τη διαδικασία αλκοτέστ, μόνο που το μηχάνημα δεν ήταν δυνατό να καταγράψει την ποσότητα αλκόολ που κυλούσε στο αίμα του. Στο τμήμα που οδηγήθηκε η ένδειξη ήταν μετά το δεύτερο φύσημα 180, που σημαίνει πως ήταν πέντρε φορές πάνω από το νόμιμο όριο.

Η Διεύθυνση της Αστυνομίας περιέγραψε το περιστατικό στο Facebook, χαρακτηρίζοντάς τον ως «επίδοξο δολοφόνο».

«Σε μία πραγματικά αυξημένη αίσθηση θυμού, σήμερα καταγράψαμε ένα από τα πιο υψηλά ρεκόρ σε αλκοτέστ οδηγού, σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία. Ο μετρητής δεν μπορούσε να καταγράψει την ποσότητα αλκόολ όταν έγινε το πρώτο τεστ, καθώς ήταν πολύ υψηλή (το μέγιστο είναι 220) και όταν υπεβλήθη σε νέο τεστ όταν οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, φύσηξε «180». Το όριο είναι «35».

Το πλήρωμα των αστυνομικών έπιασε τον «επίδοξο δολοφόνο» στον δρόμο Tobermore, να κινείται σαν... φίδι και να σταματάει στον κήπο ένα αθώου ανθρώπου. Είναι θαύμα που δεν καλέσαμε στο σπίτι κάποιου αθώου ανθρώπου για να δώσουμε κάποιο μήνυμα θανάτου για αγαπημένο του πρόσωπο, που κτυπήθηκε και σκοτώθηκε».

​

Η ανακοίνωση της αστυνομίας ολοκληρώθηκε αναφέροντας: «Εν τω μεταξύ, η επιβάτης που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό της να μην γελάει, λες και ήταν όλο αυτό ένα μεγάλο αστείο, αναρωτιόνταν μόνο πως θα επέστρεφε στο σπίτι της».

Ένα άλλο... τρελό περιστατικό με επίσως πιωμένο οδηγό, σημειώθηκε στο Northwich της Αγγλίας, όταν ένας οδηγός τράκαρε και οδηγήθηκε απευθείας στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος της περιοχής.

Όταν του έγινε αλκοτέστ, η μέτρηση ήταν πολύ πάνω από το όριο. Η τοπική αστυνομία ανέφερε στον λογαριασμό της στο twitter «Αν έχετε πιει και οδηγάτε, παρακαλούμε να είστε τόσο ευγενικοί όσο αυτός και να παραδοθείται. Ο οδηγός συνελήφθη τις πρωινές ώρες και αργότερα έκανε δύο τεστ αλκοτέστ».

If you do drink and drive, please be so kind to hand yourselves in like this chap.

The driver was arrested in the early hours and later provided two positive samples of breath. pic.twitter.com/6dTg5Ks3o8

— Northwich Police (@PoliceNorthwich) March 27, 2021