Σκύλος της αστυνομίας δαγκώνει... αστυνομικό και απελευθερώνει διαδηλωτή (vid)

Με την αγριότητα του «συντρόφου» του εξοργίστηκε ακόμα και ο αστυνομικός σκύλος με αποτέλεσμα όχι μόνο να αντιδράσει, αλλά να καταφέρει και την απελευθέρωση του διαδηλωτή.

Οι αστυνομικοί έχουν πιάσει έναν διαδηλωτή και ένας εκ των οργάνων επιδεικνύει μία αγριότητα και υπερβολική επιθετικότητα με αποτέλεσμα ο αστυνομικός σκύλος που τους συνόδευε να αντιδράσει.

Ο συνοδός του δεν μπορούσε να τον κάνει καλά, ο σκύλος ήταν μαινόμενος και γράπωσε από πίσω τον αστυνομικό που σάστισε και λίγο μετά άφησε τον διαδηλωτή που κρατούσε από το χέρι.

Ο τελευταίος κατάφερε να απελευθερωθεί χάρη στην αντίδραση του σκύλου.

Police dog sees cop acting aggressively, bites the cop and frees the protester. pic.twitter.com/mC6bj93m7k

— Chad Loder (@chadloder) March 27, 2021