Καμπάνια για να αφαιρεθεί η σκηνή του Τραμπ από το «Μόνος στο σπίτι 2» (vid)

Μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο στις ΗΠΑ και τη συνολική συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, όλο και περισσότερες φωνές απομόνωσής του ακούγονται. Τώρα ζητούν και το κόψιμο της σκηνής που εμφανίζεται στην ταινία «Μόνος στο σπίτι 2».

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν που ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας, συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών, παίρνοντας θέση ενάντια στον απερχόμενο πρόεδρο, τον οποίο δεν φαίνεται να συμπαθεί και τόσο.

Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός Ματ Ντέιμον είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του πως ο Ντόναλντ Τραμπ μόνο αν έπαιρνε σαν αντάλλαγμα ένα μικρό ρόλο, έδινε άδεια για γυρίσματα στις εγκαταστάσεις του σε οποιαδήποτε ταινία.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από τον κόσμο στα κοινωνικά δίκτυα.

Ένας από αυτούς έγραψε στο Twitter: «Αναφορά για την ψηφιακή αντικατάσταση του Τραμπ στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2», με τον 40χρονο Μακόλεϊ Κάλκιν».

Ένας άλλος το προχώρησε περισσότερο και αντικατέστησε με ερασιτεχνική επεξεργασία του Τραμπ από την σκηνή με τον Κόλκιν και το πόσταρε: «Λόγω του δημοφιλούς αιτήματος, αφαίρεσα τον Τραμπ από το Μόνο στο Σπίτι» έγραψε παραθέτοντας το βίντεο, με τον ηθοποιό να απαντά πάλι: «Μπράβο!».

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin

— rae (@rachellobaugh) January 10, 2021