Παιχνίδια στον πάγο: Αστυνομία κυνηγάει πολίτες που έπαιζαν με το χιόνι (vid)

Η Ισπανία δοκιμάζεται αυτές τις μέρες σε δύο επίπεδα. Ένα λόγω κορονοϊού και άλλο ένα λόγω του ισχυρού κύματος κακοκαιρίας που έχει πλήξει την χώρα, με ισχυρές χιονοπτώσεις που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και έχουν στοιχίσει ανθρώπινες ζωές.

Η κυβέρνηση έχει απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μείνουν σπίτια τους και να μην βγαίνουν έξω από αυτά, αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος.

Κάποιοι δεν υπάκουσαν και βγήκαν έξω στους δρόμους για να απολαύσουν και να παίξουν με το χιόνι.

Κάτι όμως που προκάλεσε την επέμβαση της αστυνομίας και είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει χιονοπόλεμος και κυνηγητό στους παγωμένους δρόμους.

Spanish policemen chasing Madrid people who were playing in the snow. Spain is ludicruous day by day, pic.twitter.com/VFZFLzWH4D

— Help Catalonia (@CataloniaHelp2) January 10, 2021