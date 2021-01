Αδιανόητο: Χριστουγεννιάτικη κάρτα «αστειεύεται» με τα υιοθετημένα παιδιά από ορφανοτροφεία (pic)

Με... απολύτως καμία αίσθηση του χιούμορ, η αλυσίδα χαρτικών ειδών Paperchase κυκλοφόρησε μια εξοργιστική χριστουγεννιάτικη κάρτα, την οποία αναγκάστηκε να αποσύρει, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά στα υιοθετημένα παιδιά από ορφανοτροφεία.

Η εταιρεία, με δεκάδες καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορήθηκε ότι ειρωνευόταν με άκομψο και προσβλητικό τρόπο τα υιοθετημένα παιδιά, στοχοποιώντας τους ανηλίκους σε δομές φροντίδας.

Στην επίμαχη κάρτα, ένα μικρό λαγουδάκι φαίνεται να έχει ρίξει μια κούπα με φρέσκο γάλα. Η μητέρα του έχει σηκώσει το τηλέφωνο και μιλά στην άλλη άκρη της γραμμής: «Ορφανοτροφείο εκεί; Ωραία, θέλω μια γαμ***** αποζημίωση»!

Μετά από αμέτρητα παράπονα, η αλυσίδα χαρτικών ανακοίνωσε επισήμως πως η κάρτα αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πωλήσεων και έδωσε οδηγία να αποσυρθεί από τα 160 καταστήματά της.

«Ζητάμε συγγνώμη χωρίς καμία επιφύλαξη. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μας να προσβάλλουμε κανέναν», σημείωσε μεταξύ άλλων η αλυσίδα.

Me: minding my business in a shop looking for Christmas cards

Shop: Merry Christmas here’s an orphan joke x

pic.twitter.com/3ACFlSO4KZ

— Sophia Alexandra Hall (@sophiassocials) December 15, 2020