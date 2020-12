ΗΠΑ: Επέβαλαν κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τους S-400

Την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του προέδρου Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας Ισμαήλ Ντεμίρ και εναντίον τεσσάρων ακόμη Τούρκων αξιωματούχων, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου.

«Παρά τις προειδοποιήσεις μας, η Τουρκία προχώρησε με την αγορά και τη δοκιμή του συστήματος S-400 από τη Ρωσία. Οι σημερινές κυρώσεις στο SSB της Τουρκίας δείχνουν ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο CAATSA . Δεν θα ανεχθούμε σημαντικές συναλλαγές με τον αμυντικό τομέα της Ρωσίας», τόνισε σε tweet ο Μάικ Πομπέο.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020