Αύξηση 2.000% στη ζήτηση για καταφύγια για το τέλος του κόσμου λόγω κορονοϊού (pics & vid)

Ο κακός χαμός -συνεχίζει να- γίνεται με τα λεγόμενα «καταφύγια του τρόμου», που απευθύνονται σε όσους φοβούνται ότι το τέλος του κόσμου είναι κοντά.

Εν μέσω πανδημίας, φυσικά, η ζήτηση, όχι απλά έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αλλά έχει φτάσει... στον Θεό, με την αύξηση να αγγίζει το 2.000%!

Ορισμένες οικογένειες, δε, στην Αμερική (αλίμονο...) έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους και έχουν μετακινηθεί σε αυτά τα υπόγεια, καθώς προετοιμάζονται για το «χειρότερο σενάριο» και την κατάρρευση της κοινωνίας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Vivos xPoint, που ίδρυσε ο Robert Vicino πριν από μια δεκαετία στη Νότια Ντακότα. Πρόκειται για μια πρώην αποθήκη του στρατού των ΗΠΑ, που έχει περισσότερες από 500 αποθήκες εκτός δικτύου, ικανές να φιλοξενήσουν περίπου 5.000 άτομα. Η εταιρεία διαθέτει επίσης μικρότερες εγκαταστάσεις στην Ιντιάνα και τη Γερμανία. Η Vivos -που ονομάζεται «η μεγαλύτερη κοινότητα επιβίωσης στον κόσμο»- αναφέρει τώρα αύξηση 500% στις επιχειρήσεις κατά το τελευταίο έτος.

Ωστόσο, οι έρευνες και η ζήτηση από όσους θέλουν να κρυφτούν στα καταφύγια έχει αυξηθεί κατά 2.000%!

Η Vivos, μάλιστα, μετράει τώρα σχεδόν ένα εκατομμύριο μέλη σε όλον τον κόσμο -και τουλάχιστον 1.000 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Περιγράφεται ως ένα «επικό έργο ανθρωπιστικής επιβίωσης», λέει ο Vicino και τονίζει ότι είχε την ιδέα για τα καταφύγια πριν από τέσσερις δεκαετίες περίπου. «Το κίνητρο ήρθε το 1982», είπε στο nine.com.au. «Ήταν μια φωνή που είχα στο μυαλό μου», συμπλήρωσε.

Και συνεχίζει: «Η φωνή μου είπε ότι έπρεπε να χτίσω μεγάλα, βαθιά, υπόγεια και αποθήκες, για να σώσω χιλιάδες ανθρώπους από κάτι που έρχεται, που βρίσκεται στον δρόμο μας. Και το 2007 είχα ένα πολύ, πολύ δυνατό συναίσθημα ότι έπρεπε να κάνω πράξη αυτήν τη φωνή. Κάτι ερχόταν, και σύντομα, ο κόσμος θα αισθανόταν πολύ χάος».

Σύμφωνα με τον Vicino, οι δεξαμενές μπορούν να διατηρήσουν τη ζωή για τουλάχιστον ένα χρόνο, με βαθιά υπόγεια πηγάδια να παρέχουν γλυκό νερό, φίλτρα που καθαρίζουν τον αέρα, ακόμη και την ικανότητα να καλλιεργούν φρέσκα τρόφιμα.

Όσο για το κόστος, κοστίζουν από 57.000 δολάρια, αλλά οι αγοραστές ξοδεύουν πολλές περισσότερες χιλιάδες ακόμη.

Η Vivos έχει μέχρι και καταφύγιο που αποκαλεί «τακτοποίηση τεσσάρων αστέρων» που κοστίζει 179.000 $.

Τον Απρίλιο, ο Vicino είπε ότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν ήδη ότι η πανδημία θα έληγε σε απόλυτο χάος. «Όταν οι άνθρωποι ξεμείνουν από λεφτά, θα πάνε να ψάξουν φαγητό. Και τότε θα γίνει πραγματικά άσχημο», είπε. «Σε αυτό το σημείο θέλεις να είσαι στη Vivos. Σκεφτείτε το ως φρούριο. Είστε ασφαλείς από όλους τους κακοποιούς».

Μιλώντας στο Sky News, ένας αγοραστής καταφυγίου είπε ότι η «ανοσοκατεσταλμένη» σύζυγός του «τρομοκρατήθηκε» από την άνοδο του κορονοϊού. Ο Tom Soulsby δήλωσε ότι αυτό τους οδήγησε να πάρουν την απόφαση να ξεφύγουν από τα «εκατομμύρια ανθρώπων που θα μπορούσαν να μας μολύνουν σε μέρες». «Πάνω από οτιδήποτε άλλο, η κύρια προστασία που χρειάζεστε είναι από τους ανθρώπους», είπε. «Δεν νομίζω ότι είναι πιο παρανοϊκό από το να έχεις έναν πυροσβεστήρα στο σπίτι σου». Όπως πολλοί πελάτες της Vivos, ο κ. Soulsby δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση ότι θα τον προστατεύσει σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής.

