Ταυτότητα Covid: Αυτή είναι η κάρτα του εμβολίου στη Βρετανία (pics)

Στο μέλλον και όπως φαίνεται, μάλιστα, στο άμεσο -ευτυχώς- τα πορτοφόλια των ανθρώπων ανά τον κόσμο θα έχουν μέσα, πέρα από τα κλασικά (ταυτότητα, κάρτες, χρήματα), και τη λεγόμενη «ταυτότητα Covid». Την κάρτα, δηλαδή, που θα έχουν μαζί τους και θα επιδεικνύουν, όπου χρειάζεται, όσοι κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό.

Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς πού θα χρειάζεται αυτή η κάρτα, θεωρείται δεδομένο, ωστόσο, ότι θα είναι απαραίτητη αρχικά στις διεθνείς πτήσεις. Εν ολίγοις, όποιος δεν κάνει το -όποιο- εμβόλιο δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, σε κάποιες χώρες δεν αποκλείεται να είναι απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας σε θέατρα, σινεμά, συναυλιακούς χώρους κτλ.

Στη Βρετανία, λοιπόν, είδαν σήμερα (7/12) το «φως» της δημοσιότητας αυτές οι ειδικές κάρτες. Προφανώς δεν θα είναι ίδιες σε κάθε χώρα, αλλά μπορείτε να φανταστείτε στο περίπου πώς θα μοιάζουν -σύντομα- και οι δικές μας.

The Covid ID: First look at new NHS vaccination identity card that patients can use to prove they've had the jab https://t.co/X7XLgWsM9d

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 7, 2020