Δέος: Πύρινη μπάλα «λαμπερή σαν το φεγγάρι» έκανε τη νύχτα μέρα πάνω από την Ιαπωνία (pics & vids)

Τρομερό θέαμα στην Ιαπωνία, που έγινε ορατό σε αρκετές περιοχές της χώρας, το βράδυ του Σαββάτου!

Μια πύρινη μπάλα, «λαμπερή σαν το φεγγάρι», όπως την περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες, εμφανίστηκε ξαφνικά στον ουρανό, κάνοντας τη νύχτα μέρα!

Στα social media γίνεται, φυσικά, χαμός, με δεκάδες χρήστες να απαθανατίζουν τη μαγική στιγμή, που διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Στον ουρανό διακρινόταν ένα πολύ φωτεινό αντικείμενο να διαγράφει ελλειπτική τροχιά, μέχρι που χάθηκε, μέσα σε μια εκτυφλωτική λάμψη στην ατμόσφαιρα!

Τι ήταν αυτό;

Όχι, πάντως, κάποιο UFO...

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστρονομικό Πλανητάριο, ήταν ένας διάττων αστέρας.

Incredible meteor lights up the night sky above western Japan. https://t.co/5JK6IL2k9B

— id est (@idestINT) November 29, 2020