Ένας 32χρονος θεωρήθηκε νεκρός και τέσσερις ώρες μετά άρχισε να φωνάζει στο νεκροτομείο (vid)

Ένας άνδρας 32 ετών κατέληξε, σύμφωνα με τους γιατρούς λόγω μιας προβλήματος στο στομάχι του.

Μάλιστα, ενώ είχε θεωρηθεί νεκρός για τέσσερις ώρες, εκείνος ξύπνησε και άρχισε να φωνάζει όταν ήταν στο νεκροτομείο και τον «ετοίμαζαν».

Ο Πίτερ Κίγκεν, 32 ετών, ξύπνησε όταν το προσωπικό του νεκροταφείου έκοψε λίγο το πόδι του, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το νεκροταφείο όπως αναφέρει το LADbible.

Το περιστατικό συνέβη στην Κένυα και ο 32χρονος είχε θεωρηθεί νεκρός τέσσερις ώρες πριν, όπως ανέφερε η εφημερίδα "The Standard".

Mortuary attendants were getting ready to embalm Peter Kigen’s body when they noticed some movements.https://t.co/XJEd0rZmm0

— The Standard Digital (@StandardKenya) November 26, 2020