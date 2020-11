Ανατριχιαστική ανακάλυψη στην Πομπηία: Βρέθηκαν τα λείψανα ενός πλούσιου και ενός σκλάβου που κάηκαν ζωντανοί κατά την έκρηξη του ηφαιστείου (pics)

Ο ένας εξ αυτών ήταν πιθανόν ένας άνδρας υψηλού στάτους, ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, που έφερε ίχνη ενός μάλλινου μανδύα κάτω από τον λαιμό του.

Ο δεύτερος, πιθανόν ηλικίας 18-23 ετών, ήταν ντυμένος με έναν χιτώνα και είχε αρκετούς σπασμένους σπονδύλους, κάτι που δείχνει πως ήταν σκλάβος, ο οποίος έκανε βαριές δουλειές.

Τα λείψανα βρέθηκαν στην Τσίβιτα Τζιουλιάνα, 700 μέτρα βορειοδυτικά του κέντρου της αρχαίας Πομπηίας, σε έναν υπόγειο θάλαμο, στην περιοχή των ανασκαφών σε μια έπαυλη.

Bodies of man and his slave unearthed from ashes at Pompeii https://t.co/9wL6hIkRFd

Τα δόντια και τα οστά των ανδρών διατηρήθηκαν και τα κενά από τα μαλακά μόριά τους γεμίστηκαν με γύψο, τον οποίο άφησαν να σκληρύνει, για να αποκαλυφθεί το περίγραμμα του σώματός τους.

«Τα δύο θύματα πιθανόν αναζητούσαν καταφύγιο, όταν παρασύρθηκαν από το πυροκλαστικό ρεύμα στις 9 περίπου το πρωί», δήλωσε ο Μάσιμο Οσανά, ο διευθυντής του αρχαιολογικού χώρου.

«Ο θάνατός τους επήλθε από θερμικό σοκ, όπως δείχνουν τα σφιγμένα πόδια και χέρια τους».

Σε μια ανακοίνωση, ο υπουργός Πολιτισμού Ντάριο Φραντσετσίνι είπε ότι η ανακάλυψη υπογραμμίζει το στάτους της Πομπηίας ως ένα «απίστευτο μέρος για έρευνα και μελέτη».

The bodies were found in a side room of the cryptoporticus, in the form of a passage-way below the villa which led to the upper floor. pic.twitter.com/iUziJBqcWV

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) November 21, 2020