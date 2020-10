Συναγερμός: Ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος και κινεζικός πύραυλος ενδέχεται να συγκρουστούν τα ξημερώματα με σοβαρές συνέπειες (vid)

Για δεύτερη φορά μέσα στο... τυχερό 2020, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανή σύγκρουση δύο αντικειμένων, τα οποία «πετούν» χαμηλά, σε τροχιά γύρω από τη Γη, που θα μπορούσε να δημιουργήσει χιλιάδες θραύσματα, απειλητικά για τους δορυφόρους, τις επικοινωνίες και τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

Η υπηρεσία εντοπισμού διαστημικών συντριμμιών LeoLabs κήρυξε τον συναγερμό και αφορά έναν παλιό κινεζικό πύραυλο και έναν ανενεργό ρωσικό στρατιωτικό δορυφόρο, αμφότεροι από την προηγούμενη χιλιετία, οι οποίοι θα έρθουν επικίνδυνα κοντά ο ένας στο άλλον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής!

Για την ακρίβεια, όπως αναφέρει το RT, η απόστασή τους θα είναι μόλις στα 12 μέτρα, στις 16 Οκτωβρίου 2020, στις 00:56 UTC (03:56 ώρα Ελλάδας)!

Σύμφωνα με τους τρέχοντες υπολογισμούς, υπάρχει πιθανότητα πρόσκρουσης μεγαλύτερη από 10%, σε υψόμετρο 991 χιλιομέτρων πάνω από τη θάλασσα Weddell, στα ανοικτά της χερσονήσου της Ανταρκτικής.

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 14, 2020