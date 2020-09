Σχολείο διδάσκει στα αγόρια πώς να κάνουν δουλειές του σπιτιού: Σιδέρωμα, μαγείρεμα και ράψιμο (pics)

Έναν πρωτότυπο αν μη τι άλλο τρόπο προκειμένου να καταπολεμήσει την ανισότητα των φύλων και να κάνει παράλληλα τα αγόρια πιο ανεξάρτητα και ικανά στο σπίτι βρήκε το σχολείο Colegio Montecastelo, στην Ισπανία.

Με το μάθημα Home Economics 101 τα αγόρια μαθαίνουν δουλειές του σπιτιού, όπως καθάρισμα, σιδέρωμα, μαγείρεμα, μέχρι και ράψιμο!

Η επαναστατική αυτή πρωτοβουλία, ωστόσο, έχει προκαλέσει και αντιδράσεις. Κάποιοι, σαφώς και τη χαρακτηρίζουν καίρια, άλλοι, ωστόσο, διαφωνούν, τονίζοντας πως, στην πραγματικότητα, ενισχύει τους ρόλους των δύο φύλων, επειδή κατηγοριοποιεί συγκεκριμένες δραστηριότητες σε «αντρικές» και «γυναικείες», αντί να τις εκλαμβάνει ως γενικά χρήσιμες δεξιότητες. Υπάρχουν και εκείνοι, δε, που λένε ότι όλα αυτά θα έπρεπε να διδάσκονται στο σπίτι και όχι στο σχολείο.

School In Spain Teaches Boys How To Do Chores, And People Have Mixed Reactions. What do you think? https://t.co/Uk787mORrv #School #Chores

