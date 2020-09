Eπεσε από εν κινήσει αυτοκίνητο ενώ έτρεχε με 177 χλμ/ώρα (vid)

Η ανευθυνότητα σε όλο της το μεγαλείο! Μία νεαρή κοπέλα στη Βρετανία, θέλοντας να προκαλέσει αίσθηση με το "κατόρθωμά" της, σχεδόν κρεμόταν έξω από το ανοικτό παράθυρο αυτοκινήτου, περίπου ημίγυμνη.

Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη και συγκεκριμένα 177 χιλιόμετρα την ώρα, όταν η κοπέλα είτε από την αντίσταση του αέρα, είτε επειδή κουράστηκε βρέθηκε στο οδόστρωμα...

Ένας... Θεός ξέρει πως από την πτώση αυτή η κοπέλα επέζησε και ούτε καν τραυματίστηκε σοβαρά! Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος και διαπίστωσαν ότι δεν είχε πάθει σχεδόν τίποτα.

Η αστυνομία του Σάρεϊ που έσπευσε έγραψε: «Μόνο από τύχη δεν τραυματίστηκε σοβαρά ή δεν σκοτώθηκε», αναρτώντας παράλληλα και μία φωτογραφία του αυτοκινήτου.

Όσο δε αφορά την ίδια, η προσέγγισή της στο θέμα ήταν να ανεβάσει βίντεο στο Snapchat που την δείχνει πριν πέσει προφανώς και να λέει: «Πρέπει να σταματήσω να το κάνω αυτό ενώ τρέχουμε με 177 χλμ/ώρα, αλλιώς θα σκοτωθώ».

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb

— Roads Policing Unit (RPU) - Surrey Police - UK (@SurreyRoadCops) September 19, 2020