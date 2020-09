Η στιγμή που τεράστιος καρχαρίας πλησιάζει μια βάρκα (vid)

Ένας ψαράς έχει καταγράψει πλάνα ενός τεράστιου μεγάλου λευκού καρχαρία που κολυμπά μόλις εκατοστά μακριά από τη μικρή βάρκα του στην παραλία Bulli, NSW.

Ο Dane Woods είναι σαφώς σοκαρισμένος από το μέγεθός του όπως τον βλέπει από την βάρκα του, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

Ο καρχαρίας ήταν ένας από τους πολλούς που βρέθηκαν γύρω από τις παραλίες Bulli και Sandon Point την Παρασκευή (11 Σεπτεμβρίου).

Το Συμβούλιο του Illawarra έκλεισε τις παραλίες και συμβούλεψε τους κολυμβητές, τους σέρφερ και τους δύτες να μείνουν έξω από το νερό.

#SUPPORTOPERATIONS // Surf Life Saving Illawarra is #warning swimmers, surfers and divers not to enter the water at #Bulli and Sandon Point beaches due to a significant number of large #sharks in the area feeding on a dead #whale carcass.

Rohnin Henry Micale pic.twitter.com/4BqBojtAwy

— Surf Life Saving NSW (@slsnsw) September 11, 2020