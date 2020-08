Εκπληκτικό: Οι επιστήμονες «ξετυλίγουν» μουμιοποιημένα ζώα από την αρχαία Αίγυπτο (pics & vids)

Η μούμια μίλησε: Αναδημιούργησαν τη φωνή ιερέα που έζησε πριν από 3.000 χρόνια (pics & audio)

Ίσως κάποιοι δεν το γνωρίζατε, αλλά οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν γινόντουσαν μόνο οι ίδιοι... μούμιες, αλλά μουμιοποιούσαν και ζώα.

Έχουν βρεθεί δεκάδες γάτες, σκυλιά, πουλιά, φίδια, ακόμη και κροκόδειλοι(!) μούμιες!

Πρόκειται είτε για ζώα που ετάφησαν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, είτε για ζώα που ετάφησαν μαζί με ανθρώπους ως τροφή στη μετά θάνατο ζωή, ιερά ζώα που λατρεύονταν κατά τη διάρκεια της ζωής τους και προσφορές στους θεούς.

Ειδικά λόγω της τελευταίας κατηγορίας, η μουμιοποίηση των ζώων φαίνεται ότι αποτελούσε πραγματική βιομηχανία της εποχής, απαιτώντας μαζική παραγωγή, σημαντικές δομές και πρώτες ύλες, αλλά και πολλούς ανθρώπους να ασχολούνται με τη μουμιοποίηση, αλλά και την εκτροφή σε φάρμες των προς ταρίχευση ζώων.

Interesting.

I took many photos of mummified animals like cats and dogs when I was in the egyptain museum of Cairo three weeks ago. pic.twitter.com/LG8OKAku2O

— RANIA(@RALCW1) August 21, 2020