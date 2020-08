Γαλλία: Αγανάκτηση για συνθήματα που έγραψαν αρνητές του Ολοκαυτώματος στο Οραντούρ-συρ-Γκλαν (pics)

Επιγραφές από αρνητές του Ολοκαυτώματος στην είσοδο του χωριού Οραντούρ-συρ-Γκλαν, στο κέντρο της Γαλλίας, τον τόπο μιας σφαγής επί ναζιστικής κατοχής, προκάλεσαν αγανάκτηση μέχρι την κορυφή του γαλλικού κράτους, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να υπόσχεται πως θα γίνουν τα πάντα για να βρεθούν οι δράστες.

Τα συνθήματα ανακαλύφθηκαν την Παρασκευή (21/8) στο κέντρο μνήμης αυτού του χωριού, όπου η μεραρχία Ες-Ες Das Reich είχε σκοτώσει 642 χωρικούς, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρόεδρος του κέντρου Φαμπρίς Εσκίρ. «Επικρατεί γενική αγανάκτηση», πρόσθεσε.

Μια φωτογραφία του τοπικού Τύπου δείχνει την πρόσοψη του κέντρου μνήμης με τη λέξη «μαρτυρικό» σβησμένη με λευκή μπογιά και τη λέξη «ψεύτης» γραμμένη στη θέση της, καθώς και τις λέξεις «για πότε η αλήθεια;» και το όνομα ενός αρνητή του Ολοκαυτώματος.

Μήνυση κατατέθηκε το πρωί του Σαββάτου, έκανε γνωστό ο Φαμπρίς Εσκίρ, και διεξάγεται έρευνα.

Στις 10 Ιουνίου 1944, οι Γερμανοί είχαν συγκεντρώσει τους άνδρες στις σιταποθήκες του χωριού και τους είχαν τουφεκίσει. Συγκέντρωσαν στη συνέχεια τις γυναίκες και τα παιδιά μέσα στην εκκλησία και της έβαλαν φωτιά.

This hurts my heart. The village was left untouched as a living memorial to the 642 innocents that were massacred - over 200 children.

“Holocaust denial graffitied at site of Nazi massacre in France... Oradour-sur-Glane.” https://t.co/sJCOR6zzll pic.twitter.com/lbQwds2TJj

