Θηριώδης πλωτή βάση των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα (pics & vid)

Στην Ελλάδα αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα το θηριώδες αμερικανικό ελικοπτεροφόρο USS Hershel «Woody» Williams.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πρεσβευτής της Αμερικής στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, γράφοντας στο Twitter: «Τα λέμε σύντομα στην Ελλάδα».

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk

Το εντυπωσιακό αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον Μάρτιο, απέπλευσε στις 27 Ιουλίου από τη βάση Norfolk στη Βιρτζίνια και τώρα βρίσκεται για ανεφοδιασμό στη Νάπολη.

Έχει μήκος 230 μέτρα και διαθέτει κατάστρωμα πτήσης τεσσάρων σημείων, 4.830 τετραγωνικών μέτρων. Περαιτέρω χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα υπόστεγο, κατάστρωμα αποστολής και χώρους εργασίας και διαβίωσης για εκατοντάδες επιβάτες.

Its crew consists of #USNavy #Sailors , @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe ! pic.twitter.com/Kv6JersG8n

In the Strait of Gibraltar today - USS HERSHEL 'WOODY' WILLIAMS ESB4 and an ARLEIGH BURKE DDG (most probably the USS PORTER DDG 78 returning from the Black Sea deployment) #USNavy #warships #shipsinpics #ships #shipspotting #shipping #naval pic.twitter.com/3FpeNWmF7V

— Billy (@pjonesbilly) August 9, 2020