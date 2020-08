«Ο κορονοϊός μας έσωσε»: Η τρομακτική φωτογραφία από την Βηρυτό (pic)

Ο κορονοϊός από τότε που μπήκε στην ζωή μας, έχει συνδυαστεί με τον θάνατο και όχι άδικα.

Σε κάθε κανόνα της ζωής όμως, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.

Έτσι, και στην περίπτωση της πανδημίας, η οποία έσωσε αρκετούς δημοσιογράφους του Associated Press από σοβαρό τραυματισμό και ενδεχομένως, τον θάνατο.

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε η Dalal Mawad από το γραφείο της, όπου θα ήταν κανονικά εχθες την ώρα της μεγάλης έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού.

Δικαιολογημένα έγραψε πάνω από την εικόνα αυτή: «Ο κορονοϊός μας έσωσε. Αυτό είναι το γραφείο μας σήμερα το πρωί».

The coronavirus saved us. This is our AP office this morning #Beirut_Explosion pic.twitter.com/0RFtWt6gy5

— Dalal Mawadدلال معوض (@dalalmawad) August 5, 2020