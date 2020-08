Τραμπ για την τρομακτική έκρηξη στην Βηρυτό: «Οι στρατηγοί που θεωρούν πως ήταν επίθεση» (vid)

Στην τρομακτική έκρηξη στην Βηρυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο πλανητάρχης έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση, επισημαίνοντας πως οι στρατηγοί του τον διαβεβαίωσαν πως πρόκειται για επίθεση. Αναλυτικά επισήμανε μετά από σχετική ερώτηση: «Συναντήθηκα με μερικούς από τους Στρατηγούς μου και όλοι θεωρούν ότι ήταν επίθεση. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από μένα. Θεωρούν ότι ήταν κάποια βόμβα».

REPORTER: Are you confident the #Beirut explosion was an attack?

PRESIDENT TRUMP: "...I've met with some of our great generals & they seem to feel that it was." --- "They would know better than I would. They seem to think ... it was a bomb of some kind, yes." pic.twitter.com/2MjVRqAoKE

— Breaking911 (@Breaking911) August 4, 2020