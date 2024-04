Ολυμπιακός: Περιμένει κανείς να δει κατάθεση ποιότητας, αλλά και ψυχής από «μεγάλα παιδιά»

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το τελευταίο παιχνίδι του.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει στο Χαριλάου από ένα μεγάλο ατομικό λάθος (βλέπε Ντόη). Μόνο που πρώτον στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και τα μεγάλα ατομικά λάθη (βλέπε και του Κάρμο στο 91’ στο ίδιο παιχνίδι) και δεύτερον ακόμη και στο καλό του ημίχρονο, το α΄, δεν ήταν πειστικός αμυντικά.

Ειδικά από την αριστερή πλευρά, του Ορτέγκα, οι γηπεδούχοι κινούνταν απειλητικά στα μεσοδιαστήματα με τους ευέλικτους αριστεροπόδαρους Φετφατζίδη και Σουλεϊμάνοφ, αλλά και τον (πολύ καλό) επιθετικογενή δεξιό μπακ Οντουμπάτζο. Και είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να σκοράρει, τουλάχιστον μία φορά στο α΄ ημίχρονο, αλλά ρεαλιστικά κι ο Άρης μπορούσε να κάνει γκολ. Είτε στο 12’, όταν ο Ρόντινεϊ χρειάστηκε να κάνει μία πραγματικά σωτήρια επέμβαση για να μη γίνει το 1-0 κι αμέσως μετά ο Ιμπόρα κόντραρε επικίνδυνο σουτ. Είτε στο 38’ όταν ο Κάρμο μπλόκαρε το επικίνδυνο σουτ του Νταρίντα. Είτε στο 45+3, όταν ο Τζολάκης έδιωξε υπέροχα το σουτ του Φετφατζίδη από καλή θέση. Γενικά δε οι τελικές στο ημίχρονο ήταν 11-12 (2-4 εντός εστίας).

Όπως κι αν έχει, άξιζε ο Ολυμπιακός να πάει στο ημίχρονο προηγούμενος στο σκορ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ότι δεν είδαμε πως ήταν ευάλωτος αμυντικά, παρότι ο Ρόντινεϊ ήταν προσεκτικός κι ο Κάρμο συνήθως αποτελεσματικός. Ο Ορτέγκα τουλάχιστον βελτιώθηκε στο β΄ ημίχρονο, γιατί υπήρχε κάποιο σημείο του αγώνα στο οποίο οι επεμβάσεις του ήταν μηδέν, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί ένα μυστήριο το πόσο καλός παίκτης είναι και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού-έβγαινε μπροστά τόσο ωραία σε ολόκληρο το 90λεπτο, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η αδυναμία του να περάσει μία σωστή σέντρα, πέραν εκείνης στο 5ο λεπτό…

Μεγαλύτερη βελτίωση στο β΄ ημίχρονο είχε ο Ρόντινεϊ, που και έβγαινε δυναμικά για να κόψει και βοηθούσε δημιουργικά. Ατυχώς, δεν είναι σε καλό φεγγάρι με τις σέντρες που βγάζει. Από εκεί που είχε εννιά σέντρες-γκολ, εδώ και καιρό είναι στο μηδέν κι αυτό στοιχίζει στην ομάδα, που είχε συνηθίσει να παίρνει πολλά από τον Βραζιλιάνο στο επιθετικό κομμάτι.

Βέβαια, τις στροφές τους πάνω απ΄ όλα πρέπει να ανεβάσουν οι επιθετικογενείς παίκτες, όταν μιλάμε για δημιουργία κι εκτέλεση, όπως άλλωστε ατυχώς για τον Ολυμπιακό φάνηκε ξεκάθαρα στο παιχνίδι του με τον Άρη στο Χαριλάου, αλλά και με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάω δε ειδικότερα για τον Ελ Κααμπί και τον Γιόβετιτς, που ήταν το βασικό επιθετικό δίδυμο σε αυτά τα δύο ματς (με τον ΠΑΟΚ ο πρώτος μπήκε για 10 λεπτά κι ο δεύτερος καθόλου). Δεν λέω ότι ήταν κακοί, όμως δεν ήταν κι αυτοί που έπρεπε. Δεν ήταν αρκετοί.

Ο Ελ Κααμπί στο ευρωπαϊκό παιχνίδι μπορεί να μην ήταν καλός, ωστόσο ήταν ένας πολύ μεγάλος μαχητής-στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος δεν πήγε ούτε στο 50% από πλευράς μαχητικότητας, ενώ ήταν το ίδιο κακός στις τελικές του. Η διαφορά είναι ότι την Τετάρτη με τον Άρη είχε τις φάσεις να τις τελειώσει, ενώ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε δεν έφτασε να βρει μεγάλη ευκαιρία, πολύ απλά όμως γιατί την κρίσιμη στιγμή έκανε (σε δύο διαφορετικές φάσεις) κακό κοντρόλ η, δεν τσίμπησε όπως έπρεπε την μπάλα. Κι όταν μία φορά βρέθηκε, από θέση οφσάιντ, απέναντι από τον γκολκίπερ, νικήθηκε. Έχουμε καταλάβει ότι είναι με τα φεγγάρια του-μπορεί να βάζει συνεχώς γκολ επί εβδομάδες και μετά να μην σκοράρει για εβδομάδες! Ας ελπίσουμε να βρει πάλι τη ρέντα του. Πάντως, για να γίνει αυτό με τα ψαλιδάκια που επιχειρεί σε κάθε παιχνίδι, αποκλείεται να γίνει. Η, μάλλον παίζει με τις πιθανότητες, ψάχνοντας το 1%...

Ο Γιόβετιτς, αντίθετα, δεν ήταν καλός στην Κωνσταντινούπολη-γι΄ αυτό άλλωστε και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Με τον Άρη ήταν πολύ καλύτερος, έγινε επικίνδυνος ο ίδιος μια φορά, έβγαλε δύο πάσες για φάσεις, κέρδισε ένα φάουλ στο ημικύκλιο της περιοχής, όμως είχε πολλές λανθασμένες μπαλιές και μόνο ένα πραγματικά καλό τελείωμα, το ακυρωθέν όμως, λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης, γκολ. Γενικά δεν ήταν επαρκής η εικόνα του, δεν έβγαζε το παιχνίδι του αποφασιστικότητα στο βαθμό που χρειάζεται η χρονική συγκυρία, τώρα που παίζονται τα πάντα. Τώρα, χρειάζεται να είσαι και πολεμιστής.

Φυσικά, πολύ περισσότερα περιμέναμε κι από τον Ποντένσε στο Χαριλάου, από την στιγμή που έπαιξε 29 συνολικά λεπτά. Εκεί, στο τέλος του αγώνα, που η αντίπαλη άμυνα είναι κουρασμένη, ένας παίκτης όπως ο Πορτογάλος κανονικά πρέπει να κάνει τη διαφορά. Δεν το είδαμε όμως, σχεδόν ποτέ. Ένα κερδισμένο φάουλ και μία έξυπνη πάσα δεν είναι αρκετά. Διάθεση είχε, αλλά διάθεση είχε κι ο Ναβάρο, έτρεξε, βγήκε από την περιοχή να πάρει μπάλα, όμως επικίνδυνος δεν έγινε.

Εδώ ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός έπαιζε ίσως το τελευταίο του χαρτί για το πρωτάθλημα. Και δεν υπήρξε ούτε ένας επιθετικογενής παίκτης από τους εφτά που χρησιμοποιήθηκαν, για να πεις ότι ήταν πραγματικός διακριθέντας με την έννοια της λέξης, δηλαδή να είναι καλός με διάρκεια. Κρίμα πραγματικά γιατί μιλάμε για μεγάλα παιδιά, κι όχι για άπειρους παίκτες. Και θα περίμενε κανείς να δει από αυτούς κατάθεση ποιότητας, αλλά και ψυχής .

Άσχετο:

Το ποσό των 700 χιλ. Ευρώ θα μοιραστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού για την πρόκριση τους στα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ. Μαγκιά τους, ασφαλώς και μπράβο τους για ό,τι έχουν κάνει στην Ευρώπη. Απλά καμιά φορά εκτός της ανταμοιβής ίσως πρέπει να υπάρχει και penalty. Ίσως προς συνειδητοποίηση ότι ο σύλλογος κινδυνεύει να μην παίξει τη νέα σεζόν στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια, με αποτελέσματα όπως λέμε «λογικά», τόσο δικά του, όσο και των αντιπάλων του, βάσει του προγράμματος που υπάρχει, μάλλον δεν θα παίξει στην Ευρώπη, αν πάρει το Κύπελλο ο Άρης στον τελικό από τον Παναθηναϊκό.

Βέβαια, στο χέρι των παικτών του είναι όσο υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια και άρα 12 βαθμοί. Αλλά τη συγκομιδή μέχρι τώρα της ομάδας στα play off δεν την λες και…καλή. Με δύο ήττες, μία ισοπαλία και τρεις νίκες. Μπορεί ο μέσος όρος των έξι μέχρι στιγμής αγωνιστικών, που είναι μόλις 1,666 βαθμοί ανά μάτς, να γίνει μέσος όρος 3 βαθμοί ανά ματς στις τέσσερις αναπομείναντες αγωνιστικές; Κατ΄αρχάς οι ίδιοι το πιστεύουν; Όχι στα λόγια…

Η φωτογραφία της ημέρας (από το Άρης-Ολυμπιακός της Τετάρτης):

Και για το τέλος

Charalampos Kostoulas - UEFA Youth League 23/24:



☑️8 games

☑️5 goals

☑️1 assist

☑️1 penalty won

☑️4.20 xG

☑️0.90 xA

☑️22% conversion rate

☑️3.7 successful dribbles per 90



16 years of age. One of the best players in the competition. The future of Olympiacos and Greek football.… pic.twitter.com/g5aeDfGJ2T