«Θα κάνουμε πραξικόπημα όπου θέλουμε»: Σάλος με την ατάκα του Έλον Μασκ για τη Βολιβία (pic)

Κακό χιούμορ ή το εννοεί;

Ο Έλον Μασκ προκάλεσε σάλο στο Twitter για ακόμα μια φορά, καθώς υποδήλωσε ότι δεν θα είχε την παραμικρή αντίρρηση για επιχειρήσεις αλλαγής καθεστώτος πραξικοπηματικά σε άλλες χώρες, όπως η Βολιβία, προς όφελος της εταιρείας του.

Τα προκλητικά σχόλια έγιναν όταν ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας πρότεινε ότι ένα άλλο κυβερνητικό νομοσχέδιο για την ενίσχυση της παρακμάζουσας οικονομίας της Αμερικής «δεν θα ήταν προς το συμφέρον του λαού».

Κάποιος, λοιπόν, του έγραψε: «Ξέρεις τι δεν ήταν προς το συμφέρον του λαού; Η αμερικανική κυβέρνηση, που οργανώνει πραξικόπημα εναντίον του Έβο Μοράλες στη Βολιβία, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε το λίθιο εκεί».

Ο Μασκ, προφανώς εκνευρισμένος, απάντησε: «Θα κάνουμε πραξικόπημα όπου θέλουμε! Συνήθισέ το»!

We will coup whoever we want! Deal with it.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2020