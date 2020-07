Άνοιξαν οι παμπ στη Βρετανία: Απίστευτος συνωστισμός (vid)

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε παμπ και εστιατόρια στην Βρετανία καθώς άνοιξαν μετά από 3 μήνες

Συγκεκριμένα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από μαγαζιά στο Σόχο της Βρετανίας, δείχνουν πως επικρατεί απίστευτος συνωστισμός και αδιαφορία για τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο σε πολλές περιπτώσεις οι θαμώνες ήταν ο ένας δίπλα στον άλλο και το Σόχο που είναι γνωστή συνοικία του Λονδίνου «βούλιαξε» από κόσμο.

Πλήθος κόσμου διασκέδαζε με μια μπύρα στο χέρι ενώ όλοι σχεδόν «κολλητά» ο ένας δίπλα στον άλλο.

Μάλιστα υπήρξαν και οι περιπτώσεις όπου λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ χόρευαν ξέφρενα στο δρόμο σχεδόν ημίγυμνοι.

Coronavirus? Pandemic?Where? Social distancing?Nope.All back to how it used to be. This is a pub in London today.Sadly it’ll be the #Police & #NHS who will have to deal with a second spike if this is how people behave. #Pub #London #PubsReopening #coronavirus pic.twitter.com/qWu5OU7Z3V

— Diary Of An OTD Girl (@DiaryOtdGirl) July 4, 2020