Beach bar στην Τουρκία χρεώνει 47 ευρώ για ένα ντονέρ κεμπάπ και 70 ευρώ για... κολύμπι στη θάλασσα!

«Χρυσό» πλήρωσαν ένα ντονέρ κεμπάπστο Μπόντρουμ της Τουρκίας τέσσερις Βρετανοί τουρίστες.

Οι τουρίστες επισκέφθηκαν ένα beach bar στο Μπόντρουμ, το οποίο τους χρέωσε 47 ευρώ για ένα ντονέρ και πάνω από 8 ευρώ για ένα μικρό φλιτζάνι καφέ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ που επικαλείται η Daily Star, ξενοδοχεία στην περιοχή που έχουν ιδιωτική παραλία χρεώνουν τους επισκέπτες που θέλουν να κολυμπήσουν πάνω από 70 ευρώ.

Ο δήμαρχος της περιοχής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις των τιμών και λέει ότι υπάρχουν πολλές φτηνές εναλλακτικές λύσεις. «Μπορούν να πληρώσουν 100.000 λίρες αν θέλουν. Αλλά υπάρχουν επίσης μέρη που πωλούν ντονέρ για 3 ευρώ» λέει, ωθώντας τους τουρίστες να ψάχνουν περισσότερο πού θα... αφήσουν τον οβολό τους!

