Τραμπ: Δυσκολεύτηκε να κατέβει από ράμπα και να σηκώσει ένα ποτήρι νερό και τα social media οργιάζουν! (vid)

Ανησυχία -και λίγο τρολάρισμα- προκάλεσε στα social media η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ σε μία εκδήλωση, κατά την οποία φάνηκε να δυσκολεύεται να σηκώσει ένα ποτήρι με νερό και έπειτα κατεβαίνει με μικρά και αργά βήματα σε μια ράμπα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει και τα δύο του χέρια για να σηκώσει ένα ποτήρι με νερό και μετά κατεβαίνει με κάποιον... δισταγμό από τη ράμπα.

Αμέσως πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν ότι δεν είναι καλά στην υγεία του και ίσως έχει κάποιο νευρολογικό πρόβλημα. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει στα σχόλια, στο προσφιλές του Twitter.

There's something wrong here... Why are they lying to us? #TrumpIsUnwell https://t.co/LN5JObEsJP

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020