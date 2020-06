Οικογένεια αστυνομικού που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονία του Φλόιντ κάνει έρανο για την εγγύηση (vid)

Ο δικηγόρος του αστυνομικού Thomas Lane, κατηγόρησε τον Τζορτζ Φλόιντ για το ότι δεν βγήκε από το αυτοκίνητο κατά τη σύλληψή του, ενώ η οικογένειά του φέρεται να κάνει έρανο για να πληρώσει την εγγύηση.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, στην εκπομπή του Chris Cuomo, τη Δευτέρα το βράδυ, ο δικηγόρος του Lane, Earl Gray είπε ότι ο Floyd δεν έπρεπε να αντισταθεί στη σύλληψη και θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει τις εντολές των τεσσάρων αστυνομικών, καθώς επέμεινε ότι τα βίντεο από την κάμερα αποδεικνύουν την αθωότητα του πελάτη του.

«Πρέπει να βγει από το όχημά του και να ακολουθήσει τις εντολές των αστυνομικών. Δεν το έκανε», ανέφερε.

"If they saw the full body camera on my client, I believe [the community] would have a different opinion."

The attorney representing Thomas Lane, one of the former officers involved in George Floyd’s death, says body cam footage will shed new light on what happened that day. pic.twitter.com/EZXxsbYBjQ

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) June 9, 2020