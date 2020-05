Μινεάπολις εκτός ελέγχου: Έβαλαν φωτιά σε αστυνομικό τμήμα για τον Τζορτζ Φλόιντ (vids)

Για τρίτη μέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Μινεάπολις των ΗΠΑ για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και η κατάσταση μόνο ως χαοτική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Χιλιάδες κόσμου είναι στους δρόμους και διαμαρτύρεται, με τα επεισόδια να παίρνουν μεγάλη έκταση και το αστυνομικό τμήμα της 3ης περιφέρειες να πυρπολείται, χωρίς να μπορεί κανένα όχημα της πυροσβεστικής να πλησιάσει.

Aρχικά οι διαδηλωτές κατάφεραν να μπουν μέσα στο κτήριο και αφού διέλυσαν ότι έβρισκαν μπροστά τους, έβαλαν φωτιά.

Στη συνέχεια έμειναν εκτός του φλεγόμενου κτηρίου και συνέχισαν την διαμαρτυρία τους, ζητώντας δικαιοσύνη για τον αδικοχαμένο άνδρα.

Νωρίτερα, οι υπεύθυνοι του τμήματος είχαν αναγκαστεί να απομακρύνουν όλο το προσωπικό από τον χώρο, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα, όπως ανακοίνωσε ο Τζον Έλντερ, διευθυντής του τμήματος Επικοινωνίας της αστυνομίας.

Η κατάσταση όμως, δεν είναι έκρυθμη μόνο στην Μινεάπολις, όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό. Στη Νέα Υόρκη μάλιστα κατά την διάρκεια διαδηλώσεις, υπήρξαν συγκρούσεις πολιτών με την αστυνομία που είχαν ως αποτέλεσμα 30 συλλήψεις στην περιοχή του Μανχάταν.

Στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όπως ανέφερε το CNN, υπάρχουν αναφορές πως ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα από το πλήθος. Οι πολίτες που διαμαρτύρονταν είχαν διακόψει την κυκλοφορία και είχαν πετάξει διάφορα αντικείμενα προς την αστυνομία που ανέφερε πως υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.

Όσο περνάνε οι μέρες, έρχονται στην επιφάνεια διάφορες πληροφορίες για το παρελθόν του αστυνομικού που πάταγε στον λαιμό τον Τζορτζ Φλόιντ, με αποτέλεσμα να πεθάνει λίγο αργότερα.

Όπως έγινε γνωστό, στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας είχαν γίνει 18 καταγγελίες εναντίον του, εκ των οποίων οι 2 έκλεισαν με πειθαρχικά μέτρα.

Police have lost all control in South Minneapolis 3 days after their horrific murder of #GeorgeFloyd.

Masses of people have entered the 3rd Precinct, redistributing police equipment and setting fires. We’re live:https://t.co/Qs4rzsNNz4

— Unicorn Riot (@UR_Ninja) May 29, 2020