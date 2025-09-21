Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

Δείτε ποια φράση χρησιμοποιείται στα λαϊκά παραμύθια της Κορέας και τι σημαίνει.

Σε όλον τον κόσμο, όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα παραμύθι, λέμε πάντοτε την φράση «Μια φορά κι έναν καιρό...». Αυτό, όμως, δεν ισχύει για την Κορέα.

Αντί λοιπόν για την γνωστή -σε όλους μας- φράση, η Κορέα χρησιμοποιεί στα λαϊκά της παραμύθια την φράση: «Όταν οι τίγρεις κάπνιζαν...».

