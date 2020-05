Χάος στη Μινεάπολη για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ: Νέα video από την σύλληψή του (vids)

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός άοπλου Αφροαμερικανού κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς.

Το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί τη Δευτέρα το βράδυ δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει “ δεν μπορώ να αναπνεύσω” την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων ξέσπασαν ταραχές και σημειώθηκαν λεηλασίες, λίγες ώρες αφού ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι ζήτησε από τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη εναντίον του λευκού αστυνομικού που φαίνεται να κρατά με τη βία τον Φλόιντ στο έδαφος.

Το πλήθος που έφτασε τις χιλιάδες μεγάλωνε καθώς έπεφτε η νύκτα και η διαδήλωση εκτραχύνθηκε σε επεισόδια έξω από το αστυνομικό τμήμα, όπου αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Η αστυνομία, κάποια μέλη της οποίας έλαβαν θέση στις στέγες γειτονικών κτιρίων, έκανε χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά, το οποίο απάντησε ρίχνοντας πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι έριχναν τα κάνιστρα των δακρυγόνων πίσω στους αστυνομικούς.

Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο που έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να λεηλατούν ένα κατάστημα Target. Ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων πυρπολήθηκε.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι η έρευνα του FBI για το συμβάν “ θα πρέπει να επισπευστεί”, προσθέτοντας ότι εκτιμά “ το έργο όλων των τοπικών αστυνομικών”. “ Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη!”.

@Ma3Route Multiple structures are now engulfed in flames as riots continue in Minneapolis, Minnesota. Looting is now widespread in the city, with reports of looting miles away from the original protest location. pic.twitter.com/K9PWZD1zk1

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα, αλλά παραμένουν ελεύθεροι όσο παραμένει ανοικτή η έρευνα. Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ ζήτησε χθες να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον τους.

“Διότι αυτό ακριβώς έκαναν, δολοφόνησαν τον αδελφό μου”, δήλωσε η αδελφή του Μπρίτζετ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό NBC. “ Έχω πίστη ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη”, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η αποπομπή των αστυνομικών “ δεν αρκεί”.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης διερωτήθηκε χθες Τετάρτη “για ποιο λόγο ο άνθρωπος που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ δεν είναι στη φυλακή”. “ Αν θέλετε την γνώμη μου, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι πίσω από τα κάγκελα”.

Το βίντεο της σύλληψης του Φλόιντ, το οποίο τράβηξε περαστικός, δείχνει έναν αστυνομικό να τον ακινητοποιεί στο έδαφος και να κρατά επί αρκετά λεπτά το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Ο Φλόιντ ακούγεται να λέει: “ δεν μπορώ να αναπνεύσω”, όμως ο λευκός αστυνομικός του απαντά να παραμείνει ήρεμος. Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατά σε απόσταση τους περαστικούς που έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ ο Φλόιντ παύει να κινείται και μοιάζει να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Εξάλλου νέα βίντεο φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο Φλόιντ, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να περάσει για αληθινό ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, αντιστάθηκε στη σύλληψη.

Στις εικόνες που τράβηξε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο εστιατόριο στο οποίο συνελήφθη τον δείχνει με τα χέρια πίσω από την πλάτη, δεμένα με χειροπέδες, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση όταν ένας αστυνομικός τον οδηγεί προς το περιπολικό.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX

Χωρίς το βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί “ θα είχαν παρουσιάσει μια ψευδή εκδοχή των γεγονότων και θα είχαν κρύψει την υπόθεση κάτω από το χαλί”, κατήγγειλε ο Μπέντζαμιν Κραμπ, δικηγόρος της οικογένειας του θανόντος.

Πολλές προσωπικότητες κατήγγειλαν την αδικαιολόγητη βία από την πλευρά των αστυνομικών εναντίον Αφροαμερικανών.

Η μαύρη γερουσιαστής Καμάλα Χάρις, πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, επέκρινε “ μια πράξη βασανιστηρίων” και “ μια δημόσια εκτέλεση” σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί ο ρατσισμός.

The Minneapolis Target is getting destroyed part-by-part. The whole store has been ransacked. pic.twitter.com/8yNxkXjLod

“Το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ότι αποτελεί μέρος ενός συστηματικού κύκλου αδικίας που εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας, είναι μια θλιβερή υπενθύμιση”, δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος και υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Τζο Μπάιντεν.

Ο σταρ του NBA Λεμπρόν Τζέιμς ανήρτησε στο Instagram μια φωτογραφία του Κόλιν Κέπερνικ, πρώην παίκτη του αμερικανικού φούτμπολ, γονατισμένου και μία του Τζορτζ Φλόιντ ακινητοποιημένο στο έδαφος με τη λεζάντα: “ Να γιατί”.

