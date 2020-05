Ανακάλυψε η NASA ένα παράλληλο σύμπαν όπου ο χρόνος κινείται αντίστροφα; (pics & vid)

Το ίντερνετ το έκανε πάλι το θαύμα του.

Τις τελευταίες μέρες, μεγάλα διεθνή Μέσα, μεταξύ των οποίων η New York Post, η Express, η Daily Star και ο Independent, γράφουν, επικαλούμενα, μάλιστα, το ένα το άλλο, πως η NASA ίσως ανακάλυψε ένα παράλληλο σύμπαν όπου ο χρόνος κινείται αντίστροφα.

Καταλαβαίνετε, φυσικά, πως αν ισχύει κάτι τέτοιο, μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι κάπως διαφορετική.

Όπως τονίζει δημοσιογράφος του Forbes, ειδικός σε θέματα επιστήμης και φύσης, τα δεκάδες κείμενα, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, προκαλώντας, φυσικά, παροξυσμό στα social media, έχουν τις ρίζες τους σε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από έξι εβδομάδες στην ιστοσελίδα newscientist.com με τίτλο «Ίσως έχουμε εντοπίσει ένα παράλληλο σύμπαν με τον χρόνο να πηγαίνει προς τα πίσω». Το εν λόγω άρθρο, λοιπόν, αναφέρεται σε μια έρευνα της NASA, στην Ανταρκτική, που ξεκίνησε το 2016, με κάποια αινιγματικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα τεράστιο μπαλόνι, προκειμένου να μεταφέρουν την κεραία της NASA, την αποκαλούμενη ΑΝΙΤΑ, ψηλά, πάνω από την «παγωμένη ήπειρο», όπου ο ψυχρός και ξηρός αέρας προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον, με ελάχιστους ή καθόλου ήχους από ραδιοσυχνότητες, για να αναζητήσει σωματίδια που υπάρχουν στο σύμπαν.

Η ομάδα της ANITA, ωστόσο, ανίχνευσε βαρύτερα σωματίδια, υψηλής ενέργειας, τα λεγόμενα νετρίνα, τα οποία δεν έρχονταν από το διάστημα, αλλά μάλλον «ανέβαιναν» από τη Γη. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν, όπως γράφτηκε και διαδόθηκε, ότι τα εν λόγω σωματίδια στην ουσία ταξιδεύουν προς τα πίσω στον χρόνο, και άρα αυτό σημαίνει πως μετά το Big Bang δημιουργήθηκε ένα παράλληλο σύμπαν.

Στην πραγματικότητα, όμως, χάθηκαν άπαντες στη μετάφραση...

Η σωστή ερμηνεία για την έρευνα στην Ανταρκτική, σημειώνει το Forbes, είναι ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμη από πού έχουν προέλθει αυτά τα νετρίνα» και όχι «αυτά τα νετρίνα προήλθαν από ένα παράλληλο σύμπαν».

Είναι χαρακτηριστικά τα tweets, σήμερα (21/5), του Ibrahim Safa, συγγραφέα της συγκεκριμένης μελέτης στην Ανταρκτική.

Στο πρώτο γράφει: «Η NASA ανακάλυψε ότι δεν πρέπει να ενημερώνεστε από τη New York Post». Και στο δεύτερο: «Εγώ: Εξετάσαμε όσα κατέγραψε η ANITA και πράγματι, δεν μπορούν να είναι τυπικά νετρίνα. Ήταν πιθανώς αποτέλεσμα της ατελούς κατανόησής μας για τον πάγο της Ανταρκτικής, αλλά υπάρχει πιθανότητα κάποιο νέο φαινόμενο της φυσικής να είναι υπεύθυνο. Tabloids: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΥΜΠΑΝ!!!»

Οπότε, το «παράλληλο σύμπαν» είναι, πιθανότατα, απλά πάγος. Κρίμα.

NASA has discovered that y'all should not be getting your news from the new york post.

Me: We looked at these ANITA events and they can't be standard neutrinos. They were probably a result of our imperfect understanding of the Antarctic ice, but there's a chance some new physics phenomenon is responsible.

Tabloids: PARALLEL UNIVERSE!!!

— Ibrahim Safa (@IbrahimSafa1) May 21, 2020