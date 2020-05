Τύπος «ψάρεψε» 60 κύβους χαραγμένους με επιγραφές (pics)

Ένας άνδρας από το Κόβεντρι έμεινε έκπληκτος την περασμένη Παρασκευή, καθώς βρήκε σχεδόν 60 μυστηριώδεις κύβους χαραγμένους με επιγραφές.

Ο Will Read, ο οποίος λατρεύει το λεγόμενο μαγνητικό ψάρεμα, όπου «ψαρεύεις» είτε με ένα κόσκινο (στην προκειμένη περίπτωση) είτε με έναν μαγνήτη στην άκρη ενός σκοινιού ό,τι μεταλλικό υπάρχει στον βυθό, ήταν έξω με τους δύο γιους του όταν «τσίμπησε». Αρχικά πίστευε πως είχαν πιάσει σκουπίδια από τον πυθμένα του ποταμού Sowe, αλλά γρήγορα διαπίστωσε πως είχαν φέρει στην επιφάνεια σχεδόν 60 κύβους, 120 γραμμάρια, περίπου, έκαστος, με τον καθένα, δε, να έχει πάνω του χαραγμένες λεπτομερείς επιγραφές.

«Είναι η καθημερινή μας δραστηριότητα στο lockdown. Βρισκόμασταν σε ένα σχετικά απομονωμένο σημείο. Αρχικά βρήκαμε κλειδιά και κάποιες πένες, και στη συνέχεια κοιτάξαμε στο κόσκινο και είδαμε κομμάτια που έμοιαζαν να είναι από πλακάκια», είπε ο 38χρονος Read στην Coventry Live.

Και συνέχισε: «Έκανα live στο Facebook εκείνη τη στιγμή και έσκυψα και άρχισα να σηκώνω ένα ένα τα κομμάτια. Νόμιζα, επίσης, ότι μπορεί να είναι πέτρες. Τους έδειξα στην κάμερα και καθώς κοίταζα όλο και περισσότερο, άρχισαν να αποκαλύπτονται κύβοι χαραγμένοι με επιγραφές»!

Όταν ο Read καθάρισε τους κύβους, ανέβασε τις φωτογραφίες στο Reddit, προκειμένου να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για τα εντυπωσιακά ευρήματά του. Με βάση, λοιπόν, τις απαντήσεις που πήρε, ο Read πιστεύει τώρα ότι οι κύβοι μπορεί να είναι χαραγμένοι με σανσκριτικά σύμβολα και να συνδέονται με ένα τελετουργικό προσευχής των Ινδουιστών.

«Αυτό που έμαθα είναι ότι πρόκειται μάλλον για κύβους ινδικής καταγωγής και δείχνουν, πιθανότατα, προσευχές που ''βγαίνουν'' όταν ρίχνονται στο νερό. Λέγονται Navagraha Yantras», τόνισε ο 38χρονος, ο οποίος, πάντως, συνεχίζει το ψάξιμο.

