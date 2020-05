Το Facebook «μπάναρε» την ιστορική φωτογραφία με τη σοβιετική σημαία στο Ράιχσταγκ (pics & vid)

Εκνευρισμό και ερωτήματα σε πολλούς χρήστες προκάλεσε τις τελευταίες μέρες το γεγονός ότι το Facebook ξαφνικά «μπάναρε» τις αναρτήσεις με την ιστορική φωτογραφία από τις 2 Μαΐου του 1945, στην οποία, μετά τη μάχη του Βερολίνου, εμφανίζεται ένας Σοβιετικός στρατιώτης να ανεβάζει τη σοβιετική σημαία στο Ράιχσταγκ, στην έδρα της ναζιστικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το RT, το Facebook φαίνεται πως είχε «θέμα» με την έγχρωμη έκδοση της φωτογραφίας, «κατεβάζοντάς» τη και «μπανάροντας» για μερικές μέρες όσους την ανέβαζαν, με το γνωστό σχόλιο ότι «παραβιάζει τους κανόνες της κοινότητας για τα επικίνδυνα πρόσωπα και οργανώσεις». Οι κανόνες αυτοί, ωστόσο, αφορούν τρομοκρατικές οργανώσεις, πρόσωπα και οργανώσεις που διασπείρουν το μίσος και προωθούν τη βία. Όχι, φυσικά, τα σοβιετικά-κομουνιστικά σύμβολα.

Μετά τον σάλο, λοιπόν, που δημιουργήθηκε, ειδικά -όπως καταλαβαίνετε- στη Ρωσία, η εταιρεία πήρε θέση μέσω του Sputnik, ζητώντας συγγνώμη και λέγοντας πως ήταν ένα λάθος σε αλγόριθμο, που, για κάποιον λόγο, είχε φάει «κόλλημα» και αναγνώριζε ως ακατάλληλη τη φωτογραφία.

#Facebook has banned the iconic photograph of a #Soviet solider waving the #USSR flag over the #Reichstag in May 1945. The social network claims the image violates its community guidelines for dangerous people and organizations...

