Ιαπωνικές μέλισσες συνεργάζονται και σκοτώνουν «ψήνοντας» σφήκα-δολοφόνο (vid)

Την τελευταία εβδομάδα κυκλοφόρησε η είδηση πως γιγάντιες σφήκες-δολοφόνοι από την Ιαπωνία -στα δάση της οποίας ευδοκιμούν- εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN, εντοπίστηκαν, συγκεκριμένα, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και μάλιστα, μελισσοκόμοι ανέφεραν πως βρήκαν πλήθος νεκρών μελισσών με κομμένα κεφάλια, γεγονός που αποδεικνύει πως είχαν δεχθεί επίθεση από τις εν λόγω σφήκες -οι οποίες, για να μην ξεχάσουμε να το υπογραμμίσουμε, έχουν μήκος πάνω από 5 εκατοστά!

Οι συγκεκριμένες σφήκες, φυσικά, γνωστές επιστημονικώς ως ''vespa mandarinia japonica'', είναι οι μεγαλύτερες του κόσμου, ενώ μπορούν ακόμη και να σκοτώσουν άνθρωπο, αν τον τσιμπήσουν, βέβαια, πολλές φορές, πράγμα σπάνιο. Το δηλητήριο, ωστόσο, που έχουν είναι επτά φορές ισχυρότερο από εκείνο των αγαπημένων τους θηραμάτων, των μελισσών.

Είναι εκπληκτικός, ωστόσο, ο τρόπος που ανέπτυξαν οι μέλισσες στην Ιαπωνία, προκειμένου να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίζουν τον μεγάλο τους εχθρό.

Αν δεν το βλέπαμε, δηλαδή, στο indy100.com, δεν θα το πιστεύαμε...

Οι ιαπωνικές μέλισσες, λοιπόν, σε αντίθεση με τις «ξαδέρφες» τους στην Αμερική, που ακόμη δεν ξέρουν πώς να προστατευτούν από τις νεοφερμένες σφήκες-δολοφόνους, κάνουν το εξής απίστευτο: Αντί να τσιμπήσουν τον εισβολέα, όλες μαζί τον περικυκλώνουν, σκαρφαλώνουν πάνω του και αρχίζουν να δονούνται, ώστε να αυξήσουν τη θερμοκρασία σε 47,2 βαθμούς Κελσίου, «ψήνοντας» ουσιαστικά τον εχθρό! Και αυτό, γιατί οι ιαπωνικές σφίγγες μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες μέχρι 46,1 βαθμούς Κελσίου, τη στιγμή, δε, που οι μέλισσες αντέχουν μέχρι και 47,8 βαθμούς!

Αλήθεια, δεν είναι υπέροχη η φύση;

The way Japanese bees deal with murder hornets is just brutal but satisfying. pic.twitter.com/8zjUloVzPY

— Brandon Morse (@TheBrandonMorse) May 5, 2020