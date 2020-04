Ταξίδεψε 270 χιλιόμετρα εν μέσω καραντίνας και είπε στον έλεγχο ότι ήθελε διάλειμμα από την οικογένειά του (pics)

Ένας άνδρας εν μέσω καραντίνας και απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του κορονοϊού οδήγησε σχεδόν 270 χιλιόμετρα (170 μίλια).

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Κορνουάλη και του ζήτησαν να κάνει στην άκρη.

Η δικαιολογία του κατά την διάρκεια του ελέγχου ήταν ότι ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα από την γυναίκα του και τα παιδιά του!

Taking your BMW out for a spin on a 170 mile round trip to have a break from the wife and three kids is also not an essential journey! The roads are much quieter but there are still people who don't get it. Driver reported on the A30 near Launceston. 6648 pic.twitter.com/wkatvjHMQj

— Alliance Roads Policing (@RoadPolAlliance) April 12, 2020