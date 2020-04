Κορονοϊός: Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ είναι εντελώς άδεια (vid)

Η Ιερουσαλήμ αυτές τις μέρες είναι μια άδεια και παγωμένη πόλη λόγω της καραντίνας στο πλαίσιο της μείωσης της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Συνήθως αυτή την περίοδο, λίγο πριν το Πάσχα, η παλιά πόλη σφύζει από ζωή αφού κατακλύζεται από επισκέπτες που θέλουν να προσκυνήσουν στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Ο πατέρας Francesco Patton, 56 ετών, ο θεματοφύλακας των Αγίων Τόπων για την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, ανέφερε στο Reuters: «Ζούμε σε παράξενες μέρες. Συνήθως αυτή τη στιγμή η Παλιά Πόλη ήταν γεμάτη από προσκυνητές που έρχονται για την Μεγάλη Εβδομάδα », είπε αφού η ομάδα του προσευχήθηκε έξω από την κλειδωμένη πόρτα της εκκλησίας.

Ahead of Easter, the old city of Jerusalem is empty due to the coronavirus outbreak https://t.co/fcHbbWAlfp pic.twitter.com/IakE0SB5e5

— Reuters (@Reuters) April 6, 2020