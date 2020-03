Εταιρεία με kinky ρούχα δώρισε στολές γιατρών σε νοσοκομείο (pic)

Η εν λόγω εταιρεία πουλάει ρούχα που αποσκοπούν στην διέγερση της φαντασίας και είναι απαραίτητα για «παιχνίδια ρόλων» που βοηθούν κάποιους στην ερωτική τους ζωή.

Ωστόσο, τώρα, στον καιρό της πανδημίας του Covid-19 και των πολλών ελλείψεων στα νοσοκομεία, οι άνθρωποί της αποφάσισαν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη.

Έτσι, δώρισαν όλες τις μιας χρήσης στολές γιατρών που είχαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, για να τις διαθέσει σε προσωπικό νοσοκομείων.

«Μπορεί να μην ήταν πολλές, γιατί δεν έχουμε μεγάλο απόθεμα, αλλά ήταν τόσο απεγνωσμένοι, που τους τα στείλαμε δωρεάν», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους στο twitter.

Today we donated our entire stock of disposable scrubs to an NHS hospital. It was just a few sets, because we don't carry large stocks, but they were desperate, so we sent them free of charge.

We don't usually do politics on Twitter, but here's a short thread. [1/5] pic.twitter.com/Z4ygmGr99M

— MedFetUK (@MedFet_UK) March 27, 2020