Ισπανία: Πολίτες βγήκαν στα μπαλκόνια τους και χειροκρότησαν γιατρούς και νοσηλευτές για τη μάχη τους κόντρα στον κορονοϊό (vids)

Συγκινητική στιγμή στην Ισπανία το βράδυ της Κυριακής, με τους πολίτες να λένε «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλευτές, που δίνουν μάχη κατά του κορονοϊού, με μια τρομερή κίνηση.

Οι πολίτες της χώρας, λοιπόν, που βρίσκονται, φυσικά και εκείνοι κλεισμένοι στα σπίτια τους, συννενοήθηκαν και στις 10 το βράδυ βγήκαν στα μπαλκόνια τους και άρχισαν να χειροκροτούν επί πέντε λεπτά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας για τον αγώνα του απέναντι στη νόσο Covid-19!

Στην Ισπανία, θυμίζουμε, ο κορονοϊός έχει σκοτώσει 136 ανθρώπους, ενώ τα κρούσματα είναι περισσότερα από 1.500.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, εξάλλου, δεκάδες Ισπανοί είχαν βγει στα μπαλκόνια τους και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο.

This made me tear up. Spanish people thanking the health professionals from their balconies with our anthem #coronavirus #Spain pic.twitter.com/0MFT64ja2J

— .Fernando. (@fernandoUKinney) March 14, 2020