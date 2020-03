Άνδρας μιμείται τον Τζόκερ και απειλεί να σκοτώσει κόσμο σε ζωντανή μετάδοση (pics & vids)

Παρότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες πια από την κυκλοφορία της ταινίας «Τζόκερ», ακόμη επηρεάζει κάποιους...

Ένας άνδρας στην Αμερική, λοιπόν, φόρεσε ένα κοστούμι Τζόκερ, έβαλε makeup, και σε ένα live video στο Facebook απειλούσε πως θα διαπράξει φόνους! Πρόκειται για τον 51χρονο Jeremy Joseph Garnier από τη University City, ένα προάστιο του Σεντ Λούις, στο Μιζούρι.

Αμέσως στις Αρχές σήμανε συναγερμός και ο μεσήλικας συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση, με την κατηγορία της τρομοκρατικής απειλής και μάλιστα, σε πρώτο βαθμό.

Watch: University City man dressed as Joker livestreams himself making terrorist threats https://t.co/08JP9T9FQg #Jeremy Joseph Garnier #Jeremy J. Garnier #The Joker #University City Joker

— Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) March 5, 2020