Ανταρκτική: Δορυφόρος κατέγραψε την αποκόλληση παγόβουνου στο μέγεθος του Σιάτλ (vid)

Δορυφορικές εικόνες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος δείχνουν ένα τεράστιο παγόβουνο που χωρίστηκε από έναν παγετώνα στην Ανταρκτική την Τρίτη, το οποίο ήταν στο μέγεθος του Σιάτλ.

Συνδυασμένες, οι εικόνες δείχνουν πώς τα παγόβουνα που έχουν το μέγεθος μεγάλων πόλεων ή μικρών χωρών, σπάζουν στον ωκεανό με ταχύτερο ρυθμό λόγω του μεταβαλλόμενου κλίματος της γης.

Η καταγραφή έγινε σε διάστημα τριών ετών, από τον Adrian Luckman, έναν καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Swansea της Ουαλίας.

Παρουσιάζει πώς ήταν άθικτα τα κομμάτια και «χωρίστηκαν» από την Ανταρκτική τα τρία τελευταία χρόνια.

Το animation ξεκινάει τον Ιούνιο του 2017 και τελειώνει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στις 11 Φεβρουαρίου του 2020.

I annotated some of the new icebergs from the Pine Island Glacier with names of cities or countries which are about the same area. Most of us never had the chance to see some icebergs in real life, their size is sometimes hard to grasp.

Download https://t.co/69hIOhuJwL pic.twitter.com/GWqWkO6gm3

— Erwan Rivault (@ErwanRivault) February 12, 2020