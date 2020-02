Στρατιώτης έπαθε αμόκ και άρχισε να πυροβολεί μέσα σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊλάνδη (pics & vid)

Ένας Ταϊλανδός στρατιώτης σκότωσε σήμερα τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, όταν άρχισε να πυροβολεί στην περιοχή Νακόν Ρατσασίμα, στα βόρειοανατολικά της Ταϊλάνδης, ενώ παραμένει ασύλληπτος.

Ο στρατιώτης άνοιξε πυρ σε διαφορετικές περιοχές της πόλης η οποία βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από την Μπανγκόνγκ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ένοπλος στρατιώτης βρίσκονταν κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο και διαφεύγει της σύλληψης, όπως έκανε γνωστό η αστυνομία.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020