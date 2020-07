Αμερικανίδα κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση τον Νταβίντ Βίγια!

Σοκάρει η είδηση ότι ο Νταβίδ Βίγια, ήρωας της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και σπουδαίος γκολτζής των Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από νεαρή που έκανε πρακτική στην Νιου Γιορκ Σίτι, την ομάδα που ο Βίγια αγωνίστηκε από το 2014 έως το 2018.

«Η παρενόχληση που έζησα στη Νιου Γιορκ Σίτι ήταν τόσο άσχημη που πλέον η ιδέα της ενασχόλησης με τον επαγγελματικό αθλητισμό με τρομάζει. Το να μείνω σε αυτόν τον χώρο με τρομοκρατεί. Αλλάζω την καριέρα μου γιατί οι ασχήμιες που μου έκαναν κατέστρεψαν τα όνειρά μου» έγραψε στον λογαριασμό της η Σκάιλερ Μπι.

«Νόμιζα ότι βρήκα μια ευκαιρία ζωής όταν μου δόθηκε αυτή η πρακτική. Τι πήρα; Τον Νταβίδ Βίγια να με ακουμπά κάθε γ@μ....νη μέρα και τα αφεντικά μου να το αντιμετωπίζουν λες και ήταν κωμωδία. Οι γυναίκες που έχουν τη δύναμη για να μιλήσουν για τέτοιες ιστορίες δημόσια, είναι ήρωες για εμένα. Ακόμη και σήμερα το βρίσκω ξεκαρδιστικό ότι μου έλεγαν πως συμπεριφερόμουν άθλια λες και δεν πήγαινα κάθε πρωί γνωρίζοντας ότι θα με θωπεύσει ή θα με χτυπήσει με τα δύο χέρια στην πλάτη. Φυσικά είχα κακή συμπεριφορά» συμπληρώνει, αναφερόμενη στον 38χρονο παλαίμαχο πλέον ποδοσφαιριστή.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams.

