Ράπερ χαστούκισε άγρια γυναίκα θεατή πριν από συναυλία του (vids)

Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα των ΗΠΑ, που έχει ξεσηκώσει θύελλα -ανήμερα, μάλιστα, της Ημέρας της Γυναίκας.

Ο 28χρονος ράπερ DaBaby εμφανίζεται σε video, που κάνει, φυσικά, τον γύρο του διαδικτύου, να χτυπάει άγρια μια γυναίκα στο πρόσωπο, ενώ ανεβαίνει στη σκηνή club της πόλης Τάμπα για τη συναυλία του, το βράδυ του Σαββάτου!

Σύμφωνα με το TMZ, οι θεατές εξαγριώθηκαν με τον ράπερ, ο οποίος πρόλαβε να πει μόνο ένα τραγούδι, καθώς αναγκάστηκε να φύγει λόγω των έντονων αποδοκιμασιών!

Ο DaBaby ισχυρίζεται ότι η γυναίκα τον χτύπησε στο μάτι με το κινητό της πριν τη χαστουκίσει και προσφέρει, μάλιστα, 10.000 δολάρια σε όποιον έχει video που να το αποδεικνύει.

Μερικές ώρες αργότερα, κυκλοφόρησε ένα άλλο video, που δείχνει πως, πράγματι, η γυναίκα με κάτι τον χτυπάει στο πρόσωπο, αλλά η αντίδραση του ράπερ είναι επιεικώς τραγική και απαράδεκτη.

Clearer angle of the female fan hitting Da Baby in the face with her cell phone. He instinctively punches her in the face. Was he wrong or na? pic.twitter.com/QSbch0CBQS

— DJ Akademiks (@Akademiks) March 8, 2020