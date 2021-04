Αυστραλία: Ήρθε σε επαφή με το πιο δηλητηριώδες ζώο στον κόσμο και φοβήθηκε ότι θα πεθάνει (vid)

Ένας 19χρονος στην Αυστραλία κόντεψε να χάσει την ζωή του, καθώς ήρθε σε επαφή με ένα από τα πιο δηλητηριώδη ζώα στον κόσμο. Μάλιστα, έχει δηλητήριο που μπορεί να σκοτώσει μέχρι κι 700 άτομα.

Ο έφηβος, που αναγνωρίζεται ως Τζόνο, από το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, έχει ως χόμπι να συλλέγει κοχύλια και πηγαίνει συχνά στην θάλασσα για να εντοπίσει αυτά που θέλει.

Ο 19χρονος ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μοιράζοντας τη στιγμή που ήρθε μερικά εκατοστά μακριά από τον θάνατο, όταν έπιασε στα χέρια του κάτι που στην αρχή έμοιαζε με ένα κλωστοϋφαντούργημα.

Μέσα, όμως, βρισκόταν ένα σαλιγκάρι-κώνος, που είναι από τα πιο δηλητηριώδη πλάσματα στην γη.

Στο βίντεο που ανήρτησε και το έχουν παρακολουθήσει εκατομμύρια χρήστες, εξηγεί: «Πριν από εννιά μήνες, σχεδόν πέθανα στην παραλία. Άγγιξα ένα πλάσμα που μπορεί να σε σκοτώσει σε εννιά λεπτά. Συμβουλή: Μην αγγίξετε σαλιγκάρι - κώνο χωρίς να έχετε γάντια».

Στο πρώτο βίντεο από εκείνη την ημέρα στην παραλία, ακούγεται ενθουσιασμένος, καθώς φαίνεται ότι ανακάλυψε ένα «εντυπωσιακό εύρημα».

@shellcade

The oceans safety should be taught in schools. #fyp #shells #seashells #deadly #animals

original sound -Shellcade