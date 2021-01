Ερωτηματικά για την στάση της αστυνομίας στο Καπιτώλιο: Έκανε πίσω και άνοιξε τον δρόμο; (pics & vids)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με τα όσα συμβαίνουν στο Καπιτώλιο εδώ και λίγες ώρες, με την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ που είχε ως αποτέλεσμα να βγουν ακόμα και όπλα.

Οι εικόνες όμως που έρχονται από εκεί, έχουν προκαλέσει πολλά ερωτηματικά και αντιδράσεις στα social media, καθώς δείχνουν την αστυνομία να διατηρεί μία παθητική στάση.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video από τη στιγμή που οι συγκεντρωμένοι αρχίζουν και ανεβαίνουν, η οπισθοχώρηση των αστυνομικών ψηλά, αλλά και το τρέξιμό τους προς τα πίσω, ουσιαστικά αποτέλεσαν το έναυσμα, προκειμένου να γίνει η εισβολή,

Για αυτή μάλιστα, δεν φαίνεται να γίνει καμία προσπάθεια… αναχαίτιση της, κάτι εύλογα φέρνει στο μυαλό όλων την στάση που είχαν κρατήσει στις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter.

Οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους… Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι πρόεδρος των ΗΠΑ για λίγες μέρες ακόμα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

what the capitol looked like before any BLM protesters even got there pic.twitter.com/kvqV0XXjxq

First photo is the capitol during BLM & second is the capitol this morning. Make it make sense pic.twitter.com/3UR73JFcRd

— marissa (@spookylilpeach) January 6, 2021