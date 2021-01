Χάος επικρατεί στις ΗΠΑ μετά την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιήσει ομιλία την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η επικύρωση της νίκης Μπάιντεν από το Κογκρέσο.

Οπαδοί του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, ενώ βγήκαν και όπλα, ώστε να τους απομακρύνουν.

U.S. Capitol Police with guns drawn stand near a barricaded door as protesters try to break into the House Chamber

AP/Andrew Harnik pic.twitter.com/NtWGCxCb4A — POLITICO (@politico) January 6, 2021

This is the US Capitol right now. This is what the words and actions of President Trump have yielded. pic.twitter.com/IjjloWRRWH — Gabriel Sterling (@GabrielSterling) January 6, 2021

Ακροδεξιοί διαδηλωτές, οπαδοί του Τραμπ, παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Pro-Trump protesters stormed into the U.S. Capitol, with the building placed on lockdown by authorities pic.twitter.com/Y0RBe5HAM0 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 6, 2021

Inside the Capitol Building right now. Complete pandemonium. pic.twitter.com/CfZ4rY6nvR — Complex (@Complex) January 6, 2021

Η συνεδρίαση που ήταν σε εξέλιξη για την επικύρωση της νίκης Μπάιντεν στο Κογκρέσο διακόπηκε μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο των οπαδών του Τραμπ. Παράλληλα, όπως αναφέρει το hellasjournal.com, η αστυνομία έκλεισε το Κογκρέσο και φυγαδεύτηκε από το κτίριο ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση. Αυτή είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ που συμβαίνει εισβολή μέσα στα κτίρια της Βουλής και της Γερουσίας. Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN δείχνουν τη ρίψη δακρυγόνων μέσα στο κτίριο του Καπιτωλίου.

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου διέταξε το προσωπικό του Κογκρέσου να απομακρυνθεί από το κτίριο Cannon καθώς και από άλλα που βρίσκονται περιμετρικά του Καπιτωλίου λίγο μετά τη λήξη της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. «Μόλις έφυγα από το γραφείο μου στο Cannon εξαιτίας μιας κοντινής απειλής. Τώρα βλέπουμε διαδηλωτές να επιτίθενται στην Αστυνομία του Καπιτωλίου», έγραψε στο Twitter η Ρεπουμπλικανή εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Μέις.

Κρύφτηκαν οι δημοσιογράφοι

Οι δημοσιογράφοι του NBC έφυγαν από τη θέση τους για να κρυφτούν στο κτίριο του Καπιτωλίου, ενώ οι διαδηλωτές εισβάλλουν στο House Chambers.

NBC Reporters sheltering in place in hiding in Capitol building while protestors invade House Chambers freely moving about. No arrests. No Capitol police. pic.twitter.com/6AwBvqjIOu — bruce johnson (@brucejohnson9) January 6, 2021

Έκκληση Τραμπ να αποφευχθούν τα επεισόδια

Έκκληση απεύθυνε ο Τραμπ στους υποστηρικτές του να μην προκαλέσουν επεισόδια, αφού έγινε ο κακός χαμός. Με νέο του tweet, ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει: «Σας παρακαλώ υποστηρίξτε την αστυνομία του Καπιτώλιου και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε φιλήσυχοι».

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Νωρίτερα, βέβαια, ο ίδιος ο Τραμπ δήλωνε: «Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ… Θα σταματήσουμε την κλοπή».