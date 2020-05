Η σύντροφος του Έλον Μασκ εξήγησε τι σημαίνει το «X Æ A-12» που θα φωνάζουν τον γιο τους (pic)

O Έλον Μασκ έγινε για 6η φορά πατέρας, όμως η ανακοίνωσή των χαρμόσυνων νέων που έκανε μέσω Twitter προκάλεσαν ένα μυστήριο.

Και αυτό γιατί ένας από τους followers του, ζήτησε να αποκαλύψει το όνομα που θα δώσει στον γιο του.

Τότε ήταν λοιπόν που ο ιδρυτής της Tesla και της Space X έριξε την βόμβα, λέγοντας: «X Æ A-12».

We need the name we literally need it https://t.co/ZnhOxf3vfn

— Colombiana (@priscillabanana) May 5, 2020

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ουδείς κατάλαβα τι σημαίνει αυτό.

Την απάντηση στο... αίνιγμα αυτό, την έδωσε η σύντροφός του, Grimes...

«Χ, Η άγνωστη μεταβλητή που χρησιμοποιείται στα μαθηματικά

Æ: Όπως προφέρεται στην γλώσσα των ξωτικών το Ai (αγάπη &/ή τεχνητή νοημοσύνη)

A-12= Ο πρόδρομος του SR-17 (το αγαπημένο μας αεροσκάφος). Χωρίς όπλα, χωρίς αμυντικούς μηχανισμούς, μόνο με ταχύτητα. Καταπληκτικό στη μάχη, χωρίς να είναι βίαιο.

+

Α=Archangel, το αγαπημένο μου τραγούδι».