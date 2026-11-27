Το Conde Nast Traveller συμπεριέλαβε έναν παραθαλάσσιο προορισμό της ηπειρωτικής Ελλάδας στη λίστα με τα κορυφαία ταξίδια στην Ευρώπη για το 2027

Το έγκριτο ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller δημοσίευσε την ετήσια λίστα Best Places to Go με τους καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη για το 2027, αναδεικνύοντας περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος τη νέα χρονιά.

Οι επιλογές προέκυψαν μέσα από τις προτάσεις των εξειδικευμένων συνεργατών του από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ξεχώρισαν 13 προορισμούς με σημαντικές προοπτικές, χάρη σε νέες ξενοδοχειακές αφίξεις, μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα και νέες αεροπορικές συνδέσεις. Ανάμεσα στις προτάσεις βρίσκεται μια παραθαλάσσια κωμόπολη της Ελλάδας που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα ένα νησί.

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